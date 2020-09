Governo: Boccia, bene Zingaretti, chi vuole cambiare lo dica (Di martedì 1 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 01 SET - "Sposo appieno le parole di Zingaretti che oggi dice una cosa molto chiara: chi non crede a questa alleanza lo dica". Lo ha affermato il ministro degli Affari regionali, ... Leggi su corrieredellosport

Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha parlato in merito al ritorno in classe previsto per il 14 settembre. Alcune Regioni, come la Puglia, la Sardegna e l’Abruzzo, hanno posticipa ...A meno di tre settimane dalle elezioni regionali e dal referendum sul taglio dei parlamentari, Nicola Zingaretti prende coraggio e chiede ai suoi alleati di scoprire le carte in tavola e chiarire se v ...