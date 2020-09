Google Kids Space: sui tablet uno spazio di apprendimento e gioco sicuro per i bimbi (Di martedì 1 settembre 2020) Uno spazio digitale sicuro al 100% per i più piccoli, con accesso ad applicazioni istruttive e divertenti, libri e molti contenuti per unire l'utile al dilettevole. È questo l'obiettivo di Kids Space ,... Leggi su today

ITAgrouporders : RT @ITAgrouporders: ??Stray Kids 1st Japanese Mini Album Group Order ITA?? ??a partire da 26€ (sped. giappone-italia inclusa) ??scambio photoca… - Tech4D_ : Google Kids Space è il nuovo spazio sicuro di Android dedicato ai bambini - elenatocci : Google Kids Space: tablet più adatti ai bambini - infoitscienza : Lenovo presenta il suo tablet Android più potente, il primo tablet con Kids Space di Google ed uno smart clock - DataMediaHub : Google lancia Kids Space, una modalità per tablet Android con funzionalità e contenuti adatti ai bambini e controll… -