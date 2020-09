Golf, European Tour: otto azzurri a Valderrama, Paratore si prepara per lo Us Open (Di martedì 1 settembre 2020) Lo European Tour lascia il Regno Unito e approda in Spagna per l’edizione 2020 dell’Andalucia Masters, in programma da giovedì 3 a domenica 6 settembre nella splendida cornice del Real Club Valderrama di Sotogrande dove si è disputata l’edizione 1997 della Ryder Cup. Molto nutrita la pattuglia degli italiani in campo, a partire da Renato Paratore che grazie alla vittoria nel British Masters ha chiuso lo UK Swing tra i primi 10 dell’ordine di merito e per questo si è qualificato per lo US Open che si giocherà dal 17 al 20 settembre a Winged Foot. Con il romano classe 1996 saranno al via del torneo anche Andrea Pavan, Guido Migliozzi, Nino Bertasio, Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli, Francesco Laporta e Lorenzo Scalise. Tra i protagonisti più ... Leggi su sportface

