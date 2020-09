Gli avvocati turchi in prigione, tra la vita e la morte (Di martedì 1 settembre 2020) Giovedì 27 agosto, in turchia, è morta un’avvocata. Di fame. Il suo nome era Ebru Timtik, da 238 giorni rifiutava di nutrirsi. Leggi Leggi su internazionale

teresa60689295 : RT @godhanks_: H che esce dalla stanza dopo la riunione con gli avvocati per spiegare a L cosa sia successo #larriesgoingtojailparty https… - chiaramariagen5 : RT @PaoloPisetta: @UnAssGiudiziari @minGiustizia @AlfonsoBonafede I cittadini e gli utenti chiedono una #Giustizia che risponda celermente… - AvvAndreaCapone : @PastorellaGiu guardi che in realtà è sul reddito imponibile...l'attuale regime forfettario prevede l'applicazione… - GiorgiaPa : @MarinellaU @barillagroup Immagino lo stupore per gli avvocati di Barilla specializzati in proprietà intellettuale:… - marcogaius : RT @Marco_dreams: Processi farsa, che gli avvocati turchi definiscono non giusti nè imparziali: giudici che vengono sostituiti se si esprim… -