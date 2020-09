Giovanni Izzo: tre domande sulla verità fotografica (Di martedì 1 settembre 2020) L’occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Azzurra Immediato La Fotografia, come linguaggio, medium e codice visivo ha sofferto, sin dai suoi esordi, di ingiusta incomprensione, nel suo rapporto con la pittura in particolare. Eppure, nonostante i cattivi presagi, essa ha saputo veicolare la propria ricchezza a partire dal suo valore di ‘verità’; l’immagine fotografica traduceva la verità e, per questo, spaventava. Nel tempo, grazie alla tecnica ed alla tecnologia, la verità assoluta assegnata alla fotografia si è inoltrata ... Leggi su ildenaro

AzyImy : RT @ildenaro_it: Giovanni Izzo: tre #domande sulla #verità #fotografica da L'Occhio di Leone di @GiuseppeLeone20 di @AzyImy https://t.co… - ildenaro_it : Giovanni Izzo: tre #domande sulla #verità #fotografica da L'Occhio di Leone di @GiuseppeLeone20 di @AzyImy -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Izzo Giovanni Izzo: tre domande sulla verità fotografica - Ildenaro.it Il Denaro Giovanni Izzo: tre domande sulla verità fotografica

L’occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade ne ...

Acr Messina, ufficiale l’ingaggio del portiere Lai. In gruppo da inizio ritiro

L’Acr Messina ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Alessandro Lai. Nato a Cagliari il 23 ottobre 2000, dopo le prime sette apparizioni con le maglie di Tortolì e Ponsac ...

L’occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade ne ...L’Acr Messina ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Alessandro Lai. Nato a Cagliari il 23 ottobre 2000, dopo le prime sette apparizioni con le maglie di Tortolì e Ponsac ...