Gigi Hadid vicina al parto, Zayn Malik presto papà (Di martedì 1 settembre 2020) Gigi Hadid vicina al parto. La modella, che è incinta del primo figlio di Zayn Malik, sarebbe alla 38° settimana di gravidanza e quindi prossima al parto, come testimoniano le foto posate di qualche settimana fa in cui dichiarava di essere alla settimana numero 33. Le foto del servizio condiviso qualche giorno fa sono del 26 luglio, realizzato insieme al duo di fotografi di moda Luigi e Iango, insieme alla stylist Gabriella Karefa-Johnson e alla truccatrice Erin Parson. A queste indiscrezioni si aggiungono quelle della madre di Gigi Hadid, Yolanda, che aveva rivelato che il nipote, o la nipote, era attesa per il mese di settembre in una data molto vicina. Gigi Hadid ... Leggi su optimagazine

