Giada Giovanelli, ex di Temptation Island: foto shock su Instagram (Di martedì 1 settembre 2020) Non ha lasciato dubbi a incertezze la foto shock con tanto di post e storia pubblicata da Giada Giovanelli sul suo profilo Instagram. L’ex protagonista di Temptation Island ha partecipato al reality dei sentimenti nel 2018 insieme al fidanzato Francesco Branco, la coppia ha superato la prova ed è riuscita a rimanere insieme nonostante le tante tentazioni del programma. Giada ha reso noto su Instagram d’aver subito un’aggressione dal padre e anche se lo ha giustificato affermando che era la prima volta che succedeva ha invitato tutte le donne a denunciare sempre. Giada si è recata al pronto soccorso con il naso sanguinante e non ha potuto fare a meno di mettere l’accento su una ... Leggi su quotidianpost

