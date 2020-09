GF Vip, l’ultima voce è una vera bomba: entusiasmo alle stelle per questo grande ritorno (Di martedì 1 settembre 2020) Pochissimo tempo ci separa dall’inizio del grande Fratello Vip, addirittura meno di due settimane, e canale 5 sta già scaldando i motori Canale 5. Qualche giorno fa abbiamo rivelato l’identità de averi primi concorrenti ufficiali (nessun super vip per il momento), e pare che ci sarà un glorioso ritorno nella casa più spiata d’Italia. La notizia è stata riportata da Gossip News, e noi tutti stentiamo a crederci: Cristiano Malgioglio sarà presente al grande Fratello Vip 5 in un ruolo particolare. “Angelo Fasolo di Gossip News Italia ci fa sapere che Cristiano Malgioglio prenderà parte alla quinta edizione del grande Fratello Vip e che entrerà nella casa più spiata d’Italia”. “Non sappiamo per certo in quale veste ... Leggi su caffeinamagazine

intorre_stefano : RT @SardegnaG: L'ultima crociata dei #vip è contro le #ostriche sarde - che ne pensate? giusto far saltare l'allevamento a Golfo Aranci? #a… - Antongiulio2 : RT @SardegnaG: L'ultima crociata dei #vip è contro le #ostriche sarde - che ne pensate? giusto far saltare l'allevamento a Golfo Aranci? #a… - LuciaLaVita1 : RT @SardegnaG: L'ultima crociata dei #vip è contro le #ostriche sarde - che ne pensate? giusto far saltare l'allevamento a Golfo Aranci? #a… - SardegnaG : L'ultima crociata dei #vip è contro le #ostriche sarde - che ne pensate? giusto far saltare l'allevamento a Golfo A… - IteNovas : L'ultima crociata dei #vip è contro le #ostriche sarde - che ne pensate? giusto far saltare l'allevamento a Golfo A… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip l’ultima «Le vite degli animali contano»: la campagna anti abbandono con tanti vip (da Tiziano Ferro e Antonella... Corriere della Sera