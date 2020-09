Germania: ad agosto disoccupazione al 6,4% (Di martedì 1 settembre 2020) Nurember, 1 set. (Adnkronos/Dpa) - Il tasso di disoccupazione di agosto in Germania si attesta al 6,4%, in crescita di 0,1 punto percentuale rispetto al mese precedente. E' quanto ha annunciato oggi l'Agenzia federale per l'occupazione. Circa 2,95 milioni di persone erano senza lavoro in Germania ad agosto, 45.000 in più rispetto a luglio e 636.000 in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. "La disoccupazione ad agosto è aumentata al ritmo normale. Pertanto, non c'è stato un ulteriore aumento della disoccupazione a causa del coronavirus come visto a luglio", ha detto Detlef Scheele, capo dell'Agenzia federale per l'occupazione. "Tuttavia, gli effetti della pandemia sono ancora molto sentiti nel mercato del lavoro", ha ... Leggi su liberoquotidiano

