Germana Di Falco lascia Avellino per un incarico all’Agenzia della Coesione Territoriale (Di martedì 1 settembre 2020) Germana Di Falco passa dalla giunta Comune di Avellino a Bruxelles per un incarico presso l’Agenzia della Coesione Territoriale. La Di Falco rassegna così le dimissioni dall’incarico di assessore tecnico a Politiche Europee, Marketing Territoriale, Progetti Nazionali ed Internazionali e Sviluppo Economico L'articolo Germana Di Falco lascia Avellino per un incarico all’Agenzia della Coesione Territoriale proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

