Gentiloni sul Recovery fund: “L’Italia ha tutte le capacità per essere all’altezza della sfida” (Di martedì 1 settembre 2020) Il Commissario Ue Paolo Gentiloni in audizione sulle raccomandazioni in vista della stesura dei piani per il Recovery fund: “L’Italia ha le capacità per essere all’altezza della sfida”. Intervenuto in audizione per illustrare le raccomandazioni sull’uso del Recovery fund, il Commissario europeo Paolo Gentiloni ha fatto il punto anche sull’andamento dell’economia nell’Europa messa in ginocchio dal coronavirus. Europa Unione europea“L’Italia ha reagito bene all’emergenza sanitaria” “Non siamo di fronte a una ripresa a V ma di fronte a una fase rilancio delle economie ma con un clima di incertezza e anche l’Italia che ha reagito bene ... Leggi su newsmondo

