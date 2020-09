Gentiloni: impossibile l’anticipo dei fondi Ue. E il Mes è «fondamentale» (Di martedì 1 settembre 2020) Audizione di Paolo Gentiloni, ieri davanti alla commissioni Bilancio e Politiche della Ue di camera e senato sulle priorità di cui tenere conto per accedere al Recovery Fund. Il commissario Ue ha chiarito che non sarà possibile contare su un anticipo del 10% dei fondi europei già per la prossima manovra. La Commissione attende per il 15 ottobre le bozze dei piani degli Stati, poi avrà 8 settimane per proporli al consiglio che ne avrà altre 4 per approvarli a … Continua L'articolo Gentiloni: impossibile l’anticipo dei fondi Ue. E il Mes è «fondamentale» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

