Gentiloni ci vieta di abbassare le tasse (Di martedì 1 settembre 2020) Il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, dice che i soldi del Recovery Fund non devono essere usati per abbassare le tasse. Ma perché? E… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

GcristianoD : RT @GcristianoD: Gentiloni ci vieta di abbassare le tasse - Giancristiano Desiderio - GcristianoD : Gentiloni ci vieta di abbassare le tasse - Giancristiano Desiderio -

Ultime Notizie dalla rete : Gentiloni vieta Gentiloni ci vieta di abbassare le tasse Nicola Porro Recovery Fund? Vietato fallire (e sul Mes..). L’avviso di garanzia di Gentiloni al governo

A poco più di un mese dalla scadenza per la presentazione del piano di riforme per ottenere le risorse Ue, il Commissario europeo suona l'ultima campanella. L'Italia non butti questa occasione, presen ...

Coronavirus: intervista a Franco Corleone sul suo articolo "Corpi sequestrati, amori vietati" pubblicato su L'Espresso

05:30 Maestri a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Lavorare Info, a cura di Valeria Manieri 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa dalla ...

A poco più di un mese dalla scadenza per la presentazione del piano di riforme per ottenere le risorse Ue, il Commissario europeo suona l'ultima campanella. L'Italia non butti questa occasione, presen ...05:30 Maestri a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Lavorare Info, a cura di Valeria Manieri 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa dalla ...