Gentiloni 'ambasciatore' del Mes in Italia (Di martedì 1 settembre 2020) “Il Mes è fondamentale per rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari. Le condizionalità ‘macroeconomiche’ che hanno caratterizzato la crisi precedente sono state eliminate per queste linee di credito straordinarie destinate alla sanità”. Parola di Paolo Gentiloni. Alla ripresa dopo la pausa estiva, il Commissario europeo all’Economia tiene un’audizione al Parlamento Italiano con le ‘istruzioni per l’uso’ dei fondi europei messi in campo per la crisi del Covid. Il ‘Next generation Eu’ approvato dal Consiglio europeo di luglio, ricorda Gentiloni, non sarà disponibile prima della metà del 2021. Quindi, se il Governo vuole soldi subito, potrà ricorrere ai prestiti del fondo ‘Salva Stati’, oltre 36 miliardi per ... Leggi su huffingtonpost

