Gentilezza ed efficacia: la politica di Laura Pompeo per Moncalieri (Di martedì 1 settembre 2020) Moncalieri attrattiva, il fiume navigabile, una nuova concezione di trasporto e la carta vincente del turismo: tutto in un programma gentile ed efficace.Il luogo comune secondo cui un territorio ricco di cultura e bellezza potrebbe vivere esclusivamente di turismo rischia di essere fuorviante: troppa leggerezza spesso accompagna le riflessioni di chi guarda al nostro Bel Paese e alle sue città, di fatto impedendo un lavoro capillare e efficace sullo sviluppo reale dell’economia. Laura Pompeo, archeologa, profonda conoscitrice dei beni culturali e dell’arte, è assessora alla Cultura e al Turismo di Moncalieri. I suoi cinque anni in giunta danno più di un emozione e resocontano risultati soddisfacenti. Il 20 e 21 settembre la città tornerà alle urne per il rinnovo di ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Gentilezza ed efficacia: la politica di Laura Pompeo per #Moncalieri -

Ultime Notizie dalla rete : Gentilezza efficacia Gentilezza ed efficacia: la politica di Laura Pompeo per Moncalieri Nuova Società "Della gentilezza e del coraggio. Breviario di politica e altre cose" di Gianrico Carofiglio

Un inedito, avvincente manuale di istruzioni per l'uso delle parole, del dubbio, del potere. Un grande romanziere racconta la passione civile, l'amore per le idee, le imprevedibili possibilità della p ...

Della gentilezza e del coraggio. Breviario di politica e altre cose di Carofiglio Gianrico

Un inedito, avvincente manuale di istruzioni per l'uso delle parole, del dubbio, del potere. Un grande romanziere racconta la passione civile, l'amore per le idee, le imprevedibili possibilità della p ...

Un inedito, avvincente manuale di istruzioni per l'uso delle parole, del dubbio, del potere. Un grande romanziere racconta la passione civile, l'amore per le idee, le imprevedibili possibilità della p ...Un inedito, avvincente manuale di istruzioni per l'uso delle parole, del dubbio, del potere. Un grande romanziere racconta la passione civile, l'amore per le idee, le imprevedibili possibilità della p ...