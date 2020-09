Gallipoli: sbarco di 77 migranti fra cui 21 minori Arrestati presunti scafisti (Di martedì 1 settembre 2020) Una barca a vela lunga 12 metri, carica di migranti, è arrivata a Gallipoli: l’imbarcazione è stata notata nel tardo pomeriggio da una motovedetta della guardia costiera, mentre navigava a circa 15 miglia dalla costa. I militari hanno bloccato il veliero, pattugliandolo e salendo a bordo, per trasferirlo nel porto di Gallipoli. A bordo 79 persone stipate in ogni angolo. La barca è arrivata nella Città bella attorno alle 21. I migranti sono stati fatti sbarcare sul molo, rifocillati dai volontari della Croce Rossa: si tratta di 77 persone, tutte di origine pakistana e con la presenza di ben 21 minori. Gli altri due sono stati individuati come presunti scafisti e Arrestati dalle forze dell’ordine. Dopo il soccorso ... Leggi su noinotizie

