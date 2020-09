Fronda 5 Stelle: cinquanta deputati contro la proroga dei vertici degli 007. E il governo mette la fiducia (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’emendamento alla Camera cancellava l’allungamento di quattro anni del mandato dei vertici dell’intelligence. La prima firmataria: non è contro Conte. All’annuncio del voto di fiducia, proteste e seduta sospesa. Resa dei conti nel Movimento Leggi su corriere

peterkama : governo , fronda dei 5 stelle , 50 deputati contro la proroga dei servizi segreti #corsera - eulife65 : Governo, fronda dei 5 Stelle: cinquanta deputati contro la proroga dei vertici degli 007 - GianFreee : Governo, fronda dei 5 Stelle: cinquanta deputati contro la proroga dei vertici degli 007 - fawkes9_guy : RT @Corriere: Governo, fronda dei 5 Stelle: cinquanta deputati contro la proroga dei vertici degli 007 - Corriere : Governo, fronda dei 5 Stelle: cinquanta deputati contro la proroga dei vertici degli 007 -

Ultime Notizie dalla rete : Fronda Stelle

Il Sole 24 ORE

Il governo pone la fiducia sul decreto proroga per l’emergenza Covid-19 e innesca non solo la reazione scontata dell’opposizione ma anche proteste all’interno del Movimento 5 Stelle, in particolare di ...Fiducia alla Camera sul decreto che proroga lo stato di emergenza per l’emergenza Covid al 15 ottobre. L’annuncio in aula a Montecitorio da parte del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federic ...