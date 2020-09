Fratoianni: 'Le migrazioni non vanno gestite come emergenza ma governate' (Di martedì 1 settembre 2020) Basta sempre urlare al nemico inesistente e nel frattempo non gestire in maniera corretta un fenomeno come le migrazioni. "Io credo che in questo momento per quello che sta succedendo ancora una volta ... Leggi su globalist

Basta sempre urlare al nemico inesistente e nel frattempo non gestire in maniera corretta un fenomeno come le migrazioni. "Io credo che in questo momento per quello che sta succedendo ancora una volta ...

Migranti, Musumeci all'attacco: «Governo usa magistrati compiacenti»

Ancora sbarchi a Lampedusa: tra ieri sera e oggi con una serie di micro arrivi sono giunti 436 migranti. Sono stati portati all’hotspot dove, al momento, ci sono 840 extracomunitari a fronte dei 192 p ...

