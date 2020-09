Francesco Totti svela i retroscena su Antonio Conte alla Roma: “Era fatta, ci rimasi male” (Di martedì 1 settembre 2020) Da dirigente della Roma, Francesco Totti fece di tutto per avere Antonio Conte in panchina. L’ex ct della Nazionale alla fine decisi di cedere alla corte dell’Inter, ma oggi Totti racconta che la trattativa per averlo in giallorosso era molto più avanzata di quanto si possa pensare. La confessione arriva durante la lunga intervista a Repubblica dell’ex capitano della Roma, che si è raccontato a Paolo Condò. “Pensavo di avercela fatta, chieda a Fienga, anche lui ormai si stava convincendo”, ricorda Totti. “Parlai con Antonio per dieci giorni in modo sempre più dettagliato, voleva sapere tutto, giocatori da cedere e giocatori ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Francesco @Totti: “Due settimane fa nella nostra agenzia abbiamo preso Mattia Almaviva, il ragazzo a cui consegnai… - repubblica : Francesco @Totti: “Per 25 anni sono stato qualcuno dentro Trigoria. Ci tornerò a tempo debito”. Con questa intervis… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Francesco Totti e la Roma: 'Aspetto che Friedkin mi chiami per un caffè' [di PAOLO CONDO'] - asiasinasce : RT @Mzucchiatti95: Mattia Almaviva, il bambino a cui Francesco Totti ha consegnato la fascia da capitano il giorno dell’addio al calcio, en… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Francesco Totti svela i retroscena su Antonio Conte alla Roma: “Era fatta, ci rimasi male” -