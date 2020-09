Francesco Totti e la foto della figlia Chanel in copertina su Gente: “Commenti bavosi, ci saranno conseguenze legali” (Di martedì 1 settembre 2020) La copertina del settimanale Gente con Chanel Totti, figlia dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, continua a far discutere. “A 13 anni Chanel Totti è la gemella di Ilary”, il titolo a peggiorare la situazione con il viso pixellato ma il lato B in primo piano. Una cover che avrà conseguenze legali: “Io non credo ai social. Neanche li leggevo, finché non mi hanno segnalato certi commenti bavosi alla famosa copertina di Gente... ecco, questa è una storia che ha mandato Ilary e me fuori di testa. Ci saranno conseguenze legali”, ha dichiarato il Pupone, così è soprannominato ... Leggi su ilfattoquotidiano

