Francesco Facchinetti matrimonio bis in 48 ore, “vestito da scappato di casa”: «Che tamarro!» (Di martedì 1 settembre 2020) “Mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto”: è così che Francesco Facchinetti ha annunciato al social il matrimonio bis con Wilma Helena Faissol, già sua moglie dal 2014. Niente preparativi interminabili, niente tempo per i ripensamenti, il conduttore brianzolo ha allestito il tutto in soli due giorni. Risultato? Nozze privatissime sul Lario in cui non si è fatta mancare qualche caduta di ‘stile’. Nella splendida cornice di Varenna, gli sposi sorridono felici. Ma è lo stesso Francesco a richiamare l’attenzione sui dettagli fuori posto. Leggi anche >> Alessandro Borghese irriconoscibile senza occhiali, e che capelli: «Ma è Gengis Khan!» Francesco Facchinetti, matrimonio ... Leggi su urbanpost

