Francesco Facchinetti denuncia Roby e la moglie Wilma? “Sono menti diaboliche” (Di martedì 1 settembre 2020) Tra una trovata e l’altra, lo scatenato Francesco Facchinetti ha recentemente trovato il modo di coinvolgere nel suo seguitissimo profilo Instagram anche i più familiari stretti. Le dirette e le stories del produttore e cantante sono ormai un appuntamento imperdibile per molti, ben contenti di assistere alle durissime prese di posizione del proprietario dell’account. Solamente di recente, Facchinetti si era fatto valere in una discussione a distanza con un collega misterioso, reo di aver chiesto uno sconto al ristorante in sua presenza; contemporaneamente, aveva rivelato al suo nuovo programma The Facchinettis la recente esperienza con i ladri d’appartamento, che l’avevano visto intervenire armi in mano per difendere la propria famiglia. La sfuriata (ironica) di Francesco ... Leggi su velvetgossip

