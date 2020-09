Francesca, la maestra ribelle che leggeva i libri nel bosco: "Cambio scuola e riparto" (Di martedì 1 settembre 2020) Il 25 maggio, appena dopo il lockdown, la maestra di scuola materna Francesca Sivieri, 43 anni, aveva incontrato i suoi piccoli alunni in un parco di Prato e aveva letto loro favole all’aria aperta. Poi un sindacalista l’ha accusata di aver agito “in barba ad ogni norma di sicurezza” e gli incontri non hanno più avuto luogo. A tre mesi dal fatto, Francesca è pronta a ripartire, in un altro istituto e - come spiega al Corriere della Sera - spera che “a scuola ci si torni in presenza”.Dopo quel gesto, immortalato da una fotografia che ha fatto il giro del web, Francesca era diventata un simbolo.«Nell’Italia del lockdown, dei bambini senza scuola, io mi sono sentita utile per i miei alunni, che avevano il ... Leggi su huffingtonpost

