Forza Nuova, Sgarbi, Povia: negazionisti Covid in piazza a Roma. “Contro la dittatura sanitaria” (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo le manifestazioni a Berlino, Londra, Parigi e Zurigo, i negazionisti del Covid scenderanno in piazza a Roma per protestare contro le misure del governo per la pandemia di Covid-19. “Contro il lockdown, le museruole/mascherine, i distanziamenti sociali“, si legge nel gruppo Facebook che ha lanciato l’iniziativa e che conta oltre 1.300 iscritti. “Contro la dittatura sanitaria, finanziaria e giudiziaria”, si legge ancora. L’appuntamento è per sabato 5 settembre, nel centro della Capitale (ma non è ancora chiaro se a piazza del Popolo, come recitano le informazioni del gruppo o alla Bocca della verità, come si legge in altri volantini). Dietro lo slogan “Italia libera!” i partecipanti tenteranno di ... Leggi su tpi

Crusade95058801 : RT @Antonio71051: @Crusade95058801 @matteosalvinimi @paolaokaasan È u a persona naiv, compiacente delle istituzioni, credulone crede di ess… - LucaNameiswolf : RT @f_ronchetti: Sabato a Roma nuova epifania di #QAnon alimentata da Forza Nuova, #novax, Gilet Arancioni con l'adesione di un arcivesco… - Betta_Carla : RT @Azzurra6671: Oggi, i nazifascisti fucilavano a Vigliano Biellese, Biella, 9 civili. Uno di loro, sopravvissuto, si trascinò fino al pae… - folucar : RT @GenCar5: 'Italia libera' era il nome degli antifascisti in esilio. Oggi se ne appropriano i fascisti di Forza Nuova per la manifestazio… - Serena57891118 : RT @f_ronchetti: Sabato a Roma nuova epifania di #QAnon alimentata da Forza Nuova, #novax, Gilet Arancioni con l'adesione di un arcivesco… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Nuova Forza Nuova Trieste: «Graduale sostituzione etnica della nostra comunità, sabato 12 in piazza» triestecafe.it Ingrid Bergman, Greta Garbo, Lauren Bacall, Sophia Loren, Monica Bellucci: le «Divine» che hanno cambiato lo sguardo sulle donne

«Anche senza l’endorsement di Lenin, che lo indicò come la più importante fra tutte le arti (Hitler e Mussolini si sarebbero accodati in seguito), il cinema sarebbe diventato lo specchio del Novecento ...

Nuovo acquisto per il Pordenone: arriva la mezzala Mallamo

Il giocatore arriva in prestito dall'Atalanta: i ramarri avranno il diritto di riscatto e i nerazzurri si sono tenuti la facoltà di poter esercitare l’opzione di controriscatto PORDENONE. Resistente, ...

«Anche senza l’endorsement di Lenin, che lo indicò come la più importante fra tutte le arti (Hitler e Mussolini si sarebbero accodati in seguito), il cinema sarebbe diventato lo specchio del Novecento ...Il giocatore arriva in prestito dall'Atalanta: i ramarri avranno il diritto di riscatto e i nerazzurri si sono tenuti la facoltà di poter esercitare l’opzione di controriscatto PORDENONE. Resistente, ...