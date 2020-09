Forza Italia, fallisce il golpe di Martusciello. Berlusconi e Tajani blindano De Siano: “Non si tocca” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La poltrona di Domenico De Siano è salva. Berlusconi e Tajani blindano il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania dopo le tensioni esplose nelle settimane scorse. fallisce, dunque, il golpe di Fulvio Martusciello: l’europarlamentare di Fi, approfittando del passo di lato di Armando Cesaro, aveva provato a silurare De Siano, fedelissimo di Cesaro jr. Ieri mattina, nel corso del collegamento telefonico alla presentazione della lista di Fi in Campania per le regionali, Silvio Berlusconi ha rinnovato la fiducia al coordinatore campano di Fi. Ringraziandolo per l’ottimo lavoro sulle liste. Dal vivo arriva anche la benedizione di ... Leggi su anteprima24

