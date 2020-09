Fonte di Governo su Ritorno a Scuola: Rischio Chiusura Come Discoteche (Di martedì 1 settembre 2020) Dal 1° settembre gli istituti scolastici sono stati riaperti per il recupero degli apprendimenti. La data ufficiale di inizio delle lezioni è invece il 14 settembre. Sul tema delle mascherine si è molto discusso. Saranno da indossare obbligatoriamente all’entrata e uscita da Scuola ma non in classe, a meno che non si possa rispettare il distanziamento. In merito la Ministra Azzolina ha insistito per permettere che “i ragazzi non debbano portarla se c’è il metro di distanza“, Come riporta “La Stampa”. Il quotidiano cita anche una Fonte di Governo, che afferma che le scuole rischiano di chiudere Come è successo alle Discoteche. “La Scuola riapre senza se e senza ma. La cosa che mi ha ... Leggi su youreduaction

AnnalisaChirico : Negli ultimi 10 anni i vari salvataggi di Alitalia sono costati ai contribuenti 12,5 miliardi (fonte Sole24ore). Il… - LPincia : RT @laltrodiego: #QuartaRepubblica •#Nobili: 'i nostri Governi davano degna sepoltura ai #migranti' Almeno la decenza di stare zitto. Mi f… - orizzontescuola : Ritorno in classe, fonte di governo: “Riapriamo le scuole, ma speriamo di non dover fare come le discoteche” - hockey_yel_red : RT @CesareSacchetti: La Reuters riporta che i test della società cinese BGI Genomics hanno dato moltissimi falsi positivi in Svezia. Questi… - pergiove72 : RT @laltrodiego: #QuartaRepubblica •#Nobili: 'i nostri Governi davano degna sepoltura ai #migranti' Almeno la decenza di stare zitto. Mi f… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonte Governo Ritorno in classe, fonte di governo: “Riapriamo le scuole, ma speriamo di non dover fare come le discoteche” Orizzonte Scuola Facebook pronta a bloccare la condivisione di notizie in Australia

Il governo di Canberra punta ad approvare una legge che impone ai social network di pagare le notizie condivise e Facebook minaccia il blocco Facebook sta valutando di interrompere la condivisione del ...

Il Governo Conte alla prova di referendum ed elezioni regionali

Nella maggioranza giallorossa sono tutti, o quasi d’accordo: il voto del 20 e 21 settembre per le regionali, il rinnovo di oltre 1000 amministrazioni comunali e il referendum confermativo popolare per ...

Il governo di Canberra punta ad approvare una legge che impone ai social network di pagare le notizie condivise e Facebook minaccia il blocco Facebook sta valutando di interrompere la condivisione del ...Nella maggioranza giallorossa sono tutti, o quasi d’accordo: il voto del 20 e 21 settembre per le regionali, il rinnovo di oltre 1000 amministrazioni comunali e il referendum confermativo popolare per ...