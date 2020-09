Fondo Garanzia, ABI: domande per oltre 74 milioni euro (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – L’ABI segnala che ieri, 31 agosto, i finanziamenti richiesti dalle Banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 74 miliardi di euro, per un milione e 24 mila domande presentate, di cui 855 mila fino a 30 mila euro, per 16,9 miliardi di euro. Leggi su quifinanza

pierofassino : Con #SURE un forte intervento a difesa del lavoro che si aggiunge agli interventi della #BCE a sostegno di BOT e ti… - idealista_it : Fondo di garanzia per i mutui prima casa 2020, come funziona - RetailRoom : Fondo di garanzia INPS per il pagamento del TFR in luogo dei datori di lavoro insolventi ( o in alcuni casi emeriti… - consumatorirt : RT @MEF_GOV: 2,7 milioni le domande di adesione alle #moratorie sui prestiti per un valore di 300 miliardi; 72,5 miliardi il valore delle r… - LuisC_IT : @fattoquotidiano Sono ancora ubriachi dei 2,5mln di euro con fondo di garanzia statale al 90%... pagliacci! -

Ultime Notizie dalla rete : Fondo Garanzia Fondo Garanzia, ABI: domande per oltre 74 milioni euro Teleborsa Fondo di Garanzia, oltre 126 milioni di euro per 1.400 imprese

"Il Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale, ad oltre un mese dal lancio della sua operatività per le imprese del comparto primario, ha effettuato prestiti per un totale di 126,1 milioni di ...

Fondo Garanzia, ABI: domande per oltre 74 milioni euro

(Teleborsa) - L'ABI segnala che ieri, 31 agosto, i finanziamenti richiesti dalle Banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 74 miliardi di euro, per un milione e 24 mila domande presentate, di cui 8 ...

"Il Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale, ad oltre un mese dal lancio della sua operatività per le imprese del comparto primario, ha effettuato prestiti per un totale di 126,1 milioni di ...(Teleborsa) - L'ABI segnala che ieri, 31 agosto, i finanziamenti richiesti dalle Banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 74 miliardi di euro, per un milione e 24 mila domande presentate, di cui 8 ...