Fondi Lega, i due commercialisti del Carroccio indagati a Milano tentarono di aprire conti correnti per associazioni regionali (Di martedì 1 settembre 2020) Una richiesta a un amico di vecchia data. Un favore più che altro. Ma il tentativo di aprire conti correnti intestati alle associazioni regionali della Lega non sarebbe andato a buon fine per il filtro posto dalla dirigenza dell’istituto. È questo l’ultimo tassello dell’inchiesta che vede la procura di Milano proseguire l’inchiesta sui Fondi della Lega, indagine che si intreccia con quella di Genova per l’evaporazione dei 49 milioni per cui la Cassazione ha deciso la confisca. I due commercialisti di fiducia della Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, indagati nell’inchiesta milanese sul caso Lombardia Film Commission, avrebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Fondi Lega, il progetto segreto per aprire conti bancari alle associazioni territoriali del Carroccio - LaStampa : La procura scopre 30 operazioni riconducibili ai fondi scomparsi. C’è anche una sovvenzione a Radio Padania. - matteosalvinimi : Qui Fondi, in provincia di Latina, al gazebo della Lega con tante belle persone. State con noi! ?? ?? LIVE ??… - Noovyis : (Fondi Lega, i due commercialisti del Carroccio indagati a Milano tentarono di aprire conti correnti per associazio… - GennaroElisa : @Giandorico @borghi_claudio @RinaldoAlviano @strange_days_82 Marche farà la fine del Umbria che subito è inizio il… -