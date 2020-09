Fiumicino e Ciampino: individuati 181 casi positivi negli aeroporti (Di martedì 1 settembre 2020) Sono 181 i casi positivi asintomatici individuati finora negli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio: 3.174 le persone attualmente positive, 148 nuovi contagi in 24 ore. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune Nella sola giornata di ieri, lunedì 31 agosto, sono stati individuati 4 casi all’aeroporto di Fiumicino. Si tratta di 3 romani e di un cittadino di Napoli, tutti di rientro da Ibiza e Atene. All’aeroporto di Ciampino, invece, sono stati individuati altri 4 casi positivi. Si tratta di un cittadino del Bangladesh residente a Roma, di uno spagnolo proveniente da Madrid, di un romano proveniente da ... Leggi su ilcorrieredellacitta

nzingaretti : Oggi all’aeroporto di Fiumicino, dove, come a Ciampino, vengono effettuati tamponi ai passeggeri in arrivo da Paesi… - CorriereCitta : #Fiumicino e #Ciampino: individuati 181 casi negli aeroporti - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: ? Ordinanza del Ministero della Salute del 12/08 ?Obbligo tampone nasale per passeggeri in rientro da Malta, Spagna, Cr… - LuceverdeRoma : ? Ordinanza del Ministero della Salute del 12/08 ?Obbligo tampone nasale per passeggeri in rientro da Malta, Spagn… - CasilinaNews : Ciampino e Fiumicino, ieri individuati 8 nuovi casi positivi al coronavirus con i test rapidi agli aeroporti… -