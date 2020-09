Firenze: il Teatro di Rifredi si rimette in marcia con «Walking Thérapie» (Di martedì 1 settembre 2020) Firenze – Da martedì 8 a sabato 26 settembre, tutte le sere salvo la domenica, il Teatro di Rifredi dà il via a «Walking Thérapie», la strampalata psico-camminata urbana con Luca Avagliano e Gregory Eve; testo e regia sono di Nicolas Buysse, Fabrice Murgia, Fabio Zenoni; la traduzione, supervisionata dagli autori come tutto l’adattamento, è … Leggi su firenzepost

FirenzePost : Firenze: il Teatro di Rifredi si rimette in marcia con «Walking Thérapie» - teatro_donne : Oggi su #IlCorriere si parla di AVAMPOSTI020 | Lezioni di respiro! Nella foto Viola Graziosi in THE HANDMAID'S TALE… - rep_firenze : Fierucola, Fabbrica Europa & the Florence Dance Festival 2020 [a cura di MAGENTA FLORENCE ] [aggiornamento delle 12… - WalterRossi2 : Mesi fa avevo proposto di portare gli studenti nei teatri e nelle chiese. Leggo adesso che il Teatro La Pergola di… - connessiopera : Firenze, Cavea del Teatro del Maggio – Giuseppe Verdi: Messa da Requiem -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Teatro Firenze, Cavea del Teatro del Maggio – Giuseppe Verdi: Messa da Requiem Connessi all'Opera Concerti, Francesca Michielin al Teatro Romano di Fiesole

Francesca Michielin in concerto al Teatro Romano di Fiesole. L'appuntamento è per martedì 8 settembre alle ore 21.15. Francesca Michielin sarà sul palco con il progetto live Spazi Sonori che propone o ...

Firenze: il Teatro di Rifredi si rimette in marcia con «Walking Thérapie»

FIRENZE – Da martedì 8 a sabato 26 settembre, tutte le sere salvo la domenica, il Teatro di Rifredi dà il via a «Walking Thérapie», la strampalata psico-camminata urbana con Luca Avagliano e Gregory ...

Francesca Michielin in concerto al Teatro Romano di Fiesole. L'appuntamento è per martedì 8 settembre alle ore 21.15. Francesca Michielin sarà sul palco con il progetto live Spazi Sonori che propone o ...FIRENZE – Da martedì 8 a sabato 26 settembre, tutte le sere salvo la domenica, il Teatro di Rifredi dà il via a «Walking Thérapie», la strampalata psico-camminata urbana con Luca Avagliano e Gregory ...