Fiorentina, Commisso: “Mai ricevuta alcuna offerta per Chiesa” (Di martedì 1 settembre 2020) “Chiesa? Per lui, fino ad oggi, considerando anche l’anno passato, non abbiamo mai avuto una richiesta scritta da una qualsiasi squadra al mondo. Non e’ assolutamente vero che c’è un’offerta sul piatto, e se qualcuno dice che sbaglio, porti avanti i documenti e me li mostri”. Queste le dichiarazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso a Rtv 38 in merito alle voci circa una possibile partenza di Federico Chiesa. Non è detto che l’esterno rimanga, ma il numero uno dei viola non ha dubbi sul fatto che nessuna offerta è mai pervenuta alla società toscana per il talentuoso figlio d’arte: “A Chiesa voglio bene, gli ho fatto la promessa che se lui se ne vuole andare, lo lascerò andare, basta che ciò avvenga al giusto ... Leggi su sportface

indignado61 : @battitomilan7 ...Commisso non deve scherzare troppp, sennò Elliott si prende tutta la Fiorentina e lo mette a prep… - MilanPress_it : La voce che ha contraddistinto la giornata è il principio di trattativa tra Milan Fiorentina, impostata sullo scamb… - TUTTOJUVE_COM : Fiorentina, Commisso; 'Mai ricevuto offerte per Chiesa, può restare' - PassFiorentina : RT @LabaroViolaNews: ??'Non possiamo competere con chi fattura di più. Fiducia per il centro sportivo. Su Iachini...'?? #Commisso? #Fiorentin… - LabaroViolaNews : ??'Non possiamo competere con chi fattura di più. Fiducia per il centro sportivo. Su Iachini...'?? #Commisso?… -