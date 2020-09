Fino al 20 settembre i viaggiatori che transitano dalle principali stazioni della Toscana potranno sottoporsi al tampone per il coronavirus gratuitamente (Di martedì 1 settembre 2020) Fino al 20 settembre nelle principali stazioni ferroviarie e nei principali porti della Toscana sarà possibile effettuare gratuitamente il tampone per il coronavirus. potranno sottoporsi al tampone su base volontaria tutti i viaggiatori, sia in partenza che in arrivo, residenti o meno Leggi su ilpost

