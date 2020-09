Fiat Nuova 500 - Labbiamo guidata in anteprima - VIDEO (Di martedì 1 settembre 2020) Manca ancora un mese al lancio della Nuova 500, la prima auto elettrica della Fiat sviluppata e prodotta interamente "in house" (tranne che per le batterie, costruite dalla Samsung) e destinata al mercato di massa, ma noi siamo già riusciti a metterci le mani sopra, anzi dentro, e in questo VIDEO ve la presentiamo nel suo ambiente ideale, il trafficato centro di Torino. La prima sensazione, oltre alla brillantezza del motore elettrico da 118 CV e 220 Nm di coppia, è che la più piccola delle Fiat sia diventata una "grande" in molti sensi: per lo spazio, per gli aggiornamenti tecnici e per la raffinatezza e la qualità degli interni e del design. 50 km d'autonomia nel tempo di un caffè. Lo si vede anche dai prezzi annunciati, che non sono certo da utilitaria: 37.900 per la Cabrio nella ... Leggi su quattroruote

