Fiat Nuova 500 - Labbiamo guidata in anteprima - VIDEO (Di martedì 1 settembre 2020) Manca ancora un mese al lancio della Nuova 500, la prima auto elettrica della Fiat sviluppata e prodotta interamente "in house" (tranne che per le batterie, costruite dalla Samsung) e destinata al mercato di massa, ma noi siamo già riusciti a metterci le mani sopra, anzi dentro, e in questo VIDEO ve la presentiamo nel suo ambiente ideale, il trafficato centro di Torino. La prima sensazione, oltre alla brillantezza del motore elettrico da 118 CV e 220 Nm di coppia, è che la più piccola delle Fiat sia diventata una "grande" in molti sensi: per lo spazio, per gli aggiornamenti tecnici e per la raffinatezza e la qualità degli interni e del design, come vi raccontiamo anche su Quattroruote di settembre. 50 km d'autonomia nel tempo di un caffè. Lo si vede anche dai prezzi annunciati, che non ... Leggi su quattroruote

