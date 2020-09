Festival di Venezia 77: la Mostra del cinema “governata” dalle donne (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo aver appaltato l’incombenza di riportare gli spettatori in sala a un film solo, Tenet, e di soli uomini (l’unica donna, Elizabeth Debicki, è la figura che gli sceneggiatori anglosassoni etichettano come “damsel in distress”, una damigella in pericolo), alla Mostra di Venezia resta l’altrettanto arduo compito di consegnare, e in tempi non facili, un’idea di cambiamento. Cate Blanchett (Getty Images). 8 registe donne su 18 nomi in concorso La presidente della giuria, Cate Blanchett, in un’intervista concessa a Variety, plaude alla “diversità” che caratterizza questa 77esima edizione. Otto registe donne su 18 in concorso è, soprattutto se confrontato al passato (l’anno scorso erano 2), già un traguardo. Blanchett poi è la ... Leggi su iodonna

