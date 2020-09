Festa della Madonna di Montevergine, storia e leggenda di 'CoLei che tutto può e tutto perdona' (Di martedì 1 settembre 2020) In nome di Mamma Schiavona, a settembre il rito antico della Juta a Montevergine 19 agosto 2020 L'eco di Mamma Schiavona rivive lungo il sentiero dei pellegrini 24 agosto 2020 Altavilla celebra San ... Leggi su avellinotoday

pdnetwork : Sesta giornata della Festa nazionale dell’unità a Modena Gli appuntamenti delle 18.30, 20 e 21,30 saranno in strea… - pdnetwork : Al via la Festa nazionale dell'unità 2020. #bellaciao è lo slogan, un canto della Resistenza che torna a essere… - Eurosport_IT : 'Sono positivo al Covid-19, adesso quarantena'. L'annuncio di Usain Bolt via social dopo aver contratto il virus i… - CpiMaci : RT @IlPrimatoN: Sette giorni di eventi per celebrare i 100 anni della Carta del Carnaro. La “Festa della Rivoluzione” torna a Pescara, dal… - moisebeavogui : RT @RomanoAng: 1 settembre, una visita virtuale alla chiesa di Sant'Egidio a Trastevere in occasione della sua festa -