Ferrarini, depositata domanda per concordato preventivo (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – Ferrarini ha depositato ieri, presso il Tribunale di Reggio Emilia, la nuova proposta di concordato. Rilancio Industrie Agroalimentari, società neocostituita e partecipata da Pini Italia – il maggiore operatore in Italia e uno dei principali a livello europeo nel settore della trasformazione di suini – insieme ad Amco, quale partner finanziario, deterrà con l'omologazione l'intero capitale di Ferrarini. Il piano – sottolinea Ferrarini – assicura le migliori condizioni per il rilancio dell'impresa, salvaguarda i livelli occupazionali, evita ricadute negative sull'indotto e soddisfa i creditori privilegiati e in prededuzione integralmente e i creditori chirografari al 33%, percentuale che, attestata, rende inammissibile la proposizione di ...

