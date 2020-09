Ferisce un alce, l'animale si vendica il giorno dopo e lo incorna: morto cacciatore 66enne (Di martedì 1 settembre 2020) Mark David è morto per delle ferite fatali riportate sul collo. A procurargliele è stato un alce, lo stesso che qualche giorno prima il cacciatore 66enne dell’Oregon aveva ferito. L’episodio si è verificato nella riserva privata di Tillamok, di cui Mark era proprietario. Qualche giorno prima, il cacciatore ha colpito l’animale con una freccia. L’alce è scappato e l’uomo lo ha inseguito sino al mattino seguente. Poi l’epilogo: è stato l’alce a ucciderlo, incornandolo con cinque colpi al collo. Inutili i tentativi di soccorrerlo. L’animale è stato abbattuto dopo la morte ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Ferisce un alce, l'animale si vendica e lo incorna: morto cacciatore 66enne - MargiePedersen : RT @HuffPostItalia: Ferisce un alce, l'animale si vendica e lo incorna: morto cacciatore 66enne - Lenny_0078 : RT @HuffPostItalia: Ferisce un alce, l'animale si vendica e lo incorna: morto cacciatore 66enne - MacriMas : RT @HuffPostItalia: Ferisce un alce, l'animale si vendica e lo incorna: morto cacciatore 66enne - alexarmuzzi : RT @HuffPostItalia: Ferisce un alce, l'animale si vendica e lo incorna: morto cacciatore 66enne -

Ultime Notizie dalla rete : Ferisce alce

L'HuffPost

Mark David è morto per delle ferite fatali riportate sul collo. A procurargliele è stato un alce, lo stesso che qualche giorno prima il cacciatore 66enne dell’Oregon aveva ferito. L’episodio si è veri ...Il proprietario del territorio di caccia ci ha provato in ogni modo. Non c'è stato nulla da fare: Mark David, 66 anni, è morto per le ferite fatali riportate al collo. Lo ha ucciso un alce. Lo stesso ...