Fedez e Chiara Ferragni celebrano il secondo anniversario di matrimonio su Instagram (foto) (Di martedì 1 settembre 2020) Quel 1° settembre 2018 l'attenzione era tutta puntata su di loro, per Fedez e Chiara Ferragni sono già passati due anni dal giorno del loro matrimonio in quel di Noto. Quale occasione migliore per ricordare la data su Instagram! L'imprenditrice digitale così come il popolare artista hanno pubblicato alcuni scatti di quel giorno.Dall'ingresso della Ferragni in compagnia di suo padre verso l'altare, il pre e post celebrazione con i festeggiamenti nel grande Luna Park appositamente creato per l'occasione, i momenti più emozionanti e quelli più teneri con il piccolo Leone Lucia che allora aveva solo pochi mesi di vita. Lacrime e risate accompagnate dalle didascalie di Fedez e Chiara. Lui scrive "Buon ... Leggi su blogo

