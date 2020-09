FCA, immatricolazioni in calo ad agosto. Quota mercato scende al 22,8% (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – Ad agosto calano ancora per Fiat Chrysler le vendite sul mercato italiano. Si registra, tuttavia, un progressivo miglioramento rispetto ai mesi scorsi. Nel dettaglio, nell’ultimo mese, Fca ha immatricolato 20.286 auto, con una diminuzione del 2,65% rispetto ad agosto 2019. La Quota di mercato segna un leggero calo al 22,84% dal 23,36% di un anno fa. Ampliando lo sguardo, nei primi otto mesi dell’anno il Gruppo ha venduto 190.075 macchine, il 40,9% in meno nel confronto con gennaio-agosto dell’anno scorso. La Quota di mercato è scesa al 23,48% dal 24,28% dello stesso periodo del 2019. Leggi su quifinanza

