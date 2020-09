FCA, Governo vigila su attuazione impegni in Italia (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Governo vigila sugli sviluppi dell’attività di FCA e sul rispetto degli impegni assunti in occasione della concessione del maxi prestito SACE di oltre 6 miliardi di euro, che prevedono una parte consistente di investimenti in Italia nei prossimi anni. Lo hanno precisato fonti del MEF e del MISE in risposta ad indiscrezioni che parlavano della produzione dell’erede della Punto su una piattaforma PSA in Polonia. La notizia era stata rilanciata da Automotive News, secondo cui le utilitarie che saranno lanciate in futuro da FCA saranno prodotte presso la piattaforma CMP di PSA. “Il Governo verifica e continuerà a verificare il rispetto di tutti gli impegni assunti da FCA”, hanno affermato le fonti dei ue Ministeri, aggiungendo ... Leggi su quifinanza

Fca, piccole su piattaforma francese. Intanto fa bene alle vendite la corsa agli incentivi per l'acquisto delle auto

Il Sole 24 ore riporta che in Italia gli incentivi per l`acquisto di auto con motorizzazione a benzina/diesel pari a 50mn si sono già esauriti ad agosto e anche il rifinanziamento di 100mn potrebbe es ...

(Teleborsa) - Il Governo vigila sugli sviluppi dell'attività di FCA e sul rispetto degli impegni assunti in occasione della concessione del maxi prestito SACE di oltre 6 miliardi di euro, che prevedon ...Il Sole 24 ore riporta che in Italia gli incentivi per l`acquisto di auto con motorizzazione a benzina/diesel pari a 50mn si sono già esauriti ad agosto e anche il rifinanziamento di 100mn potrebbe es ...