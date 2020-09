Fase 3: in riunione e in ufficio, il posto di lavoro 'sicuro' lo prenota Desko (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Labitalia) - Un posto in ufficio sicuro e distanziato? Lo prenota Desko (Desk occupancy), la nuova app sviluppata da Lombardini22 che permette la prenotazione degli spazi e il monitoraggio delle attività di occupazione negli ambienti di lavoro. La nuova app, con pochi e semplici passaggi, agevola la gestione e la prenotazione delle sale riunioni e degli spazi di lavoro e, nel contempo, monitora il rispetto delle attuali regole di distanziamento fisico. Desko mette a disposizione gli strumenti e le informazioni necessari per implementare e gestire la condivisione delle postazioni di lavoro, aiutando a creare un ambiente di lavoro migliore che promuove il ... Leggi su liberoquotidiano

salernonotizie : Fase 3. Si è conclusa la riunione tra il Rettore Loia e organizzazioni sindacali Università Salerno - radioalfa : Unisa, riunione tra il Rettore e le organizzazioni sindacali per la Fase 3 - giugrfl : @Musumeci_Staff @GiuseppeConteIT Mentre sul lato emergenza incendi e la fase post incendio la riunione cosa ha prod… - gianpaolodabove : Scuola riapertura. Cisl “Disarmante e preoccupante la prima riunione, dal Ministero nessuna risposta”… -