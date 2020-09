Faggiano a Sportitalia: “Pavoletti è un giocatore importante, è da valutare” (Di martedì 1 settembre 2020) Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sportitalia, queste le sue dichiarazioni in diretta da Rimini: “Pavoletti è un giocatore importante anche per il Cagliari, noi dobbiamo seguire una certa linea societaria e vedere quanto costa. Pavoletti non si discute. Italiano era dello Spezia ed è allo Spezia, non era mio. Abbiamo parlato, ha fatto bene ed è rimasto lì dopo la promozione in A. Con la capacità di dirci le cose in faccia, così funziona il rapporto tra me e il presidente Preziosi. Con tutti i presidenti ci sono dei punti di vista diversi, ho accettato di andare al Genoa perché lui capisce di calcio, è carismatico e perché volevo mettermi in gioco in un’altra realtà.” Foto: youtube ... Leggi su alfredopedulla

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Genoa: accordo totale per #Perin ?? Il portiere è prossimo al ritorno in rossoblù dalla… - gnomini : RT @pianetagenoa: Faggiano a Sportitalia: «Pavoletti giocatore importante per noi» - - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Faggiano a Sportitalia: «Pavoletti giocatore importante per noi» - - pianetagenoa : Faggiano a Sportitalia: «Pavoletti giocatore importante per noi» - - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? #Genoa: accordo totale per #Perin ?? Il portiere è prossimo al ritorno in rossoblù dalla #Juventus.… -

Ultime Notizie dalla rete : Faggiano Sportitalia Faggiano a Sportitalia: “Pavoletti è un giocatore importante, è da valutare” alfredopedulla.com Faggiano a Sportitalia: «Pavoletti giocatore importante per noi»

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. «Tutti giocatori validi, ci interessano, ma non ci sono trattative ancora chiuse». Così ha risposto Daniele Faggiano ai microfoni di Spor ...

Genoa: Sepe prima scelta se Faggiano non riesce a trattenere Perin

Commenta per primo Tra i molti giocatori che la Juventus dovrà piazzare nelle prossime settimane per sfoltire il proprio organico c'è anche Mattia Perin. Il portiere di Latina, tornato in bianconero d ...

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. «Tutti giocatori validi, ci interessano, ma non ci sono trattative ancora chiuse». Così ha risposto Daniele Faggiano ai microfoni di Spor ...Commenta per primo Tra i molti giocatori che la Juventus dovrà piazzare nelle prossime settimane per sfoltire il proprio organico c'è anche Mattia Perin. Il portiere di Latina, tornato in bianconero d ...