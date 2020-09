Eziolino Capuano nuovo allenatore del Foggia: in arrivo l’annuncio (Di martedì 1 settembre 2020) Eziolino Capuano nuovo allenatore del Foggia: dopo la nostra esclusiva di venerdì scorso, ora è in arrivo l’annuncio del club pugliese. Una scelta convinta quella del direttore generale Corda, si aspettava solo l’esito del processo a carico del Bitonto, con automatica ammissione in Serie C. Capuano aveva risolto il contratto con l’Avellino, in arrivo l’annuncio del Foggia. Foto: AlfredoPedullà.com L'articolo Eziolino Capuano nuovo allenatore del Foggia: in arrivo l’annuncio proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il presidente rossonero Roberto Felleca è contento del risultato ottenuto in questa difficile stagione segnata dall’emergenza sanitaria. Molti calciatori sono stati contattati già a partire dalla metà ...

. Il mister era legato al club biancoverde fino al 30 giugno 2021. Ma le parti hanno trovato l’accordo, “Eziolino” è libero. “La società augura all’allenatore di Pescopagano le migliori fortune umane ...

Il presidente rossonero Roberto Felleca è contento del risultato ottenuto in questa difficile stagione segnata dall’emergenza sanitaria. Molti calciatori sono stati contattati già a partire dalla metà .... Il mister era legato al club biancoverde fino al 30 giugno 2021. Ma le parti hanno trovato l’accordo, “Eziolino” è libero. “La società augura all’allenatore di Pescopagano le migliori fortune umane ...