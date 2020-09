Evasione fiscale, siamo sempre primi in Europa. E l’inerzia della politica non ha giustificazioni (Di martedì 1 settembre 2020) La Corte dei Conti, che ha esaminato il Rendiconto annuale dello Stato, conferma con i suoi dati il fatto che la “lotta all’Evasione fiscale” – anche quest’anno – ha dato risultati a dir poco modesti. Su più di mille miliardi (per l’esattezza, 1.002,8) di tasse, imposte e contributi evasi e affidato agli agenti della riscossione tra i 2000 e il 2019 ne sono stati incassati appena 133,4, cioè il 13,3%. Non ha funzionato nemmeno la strada delle sanatorie: malgrado la facoltà concessa agli evasori di pagare il dovuto a rate e senza sanzioni e interessi – afferma la Corte dei Conti – non si è riusciti ad incrementare il tasso di riscossione. E la Corte fornisce dati davvero scoraggianti su quanto riscosso con le due “rottamazioni” del 2016 e ... Leggi su ilfattoquotidiano

NicolaPorro : Peggio degli #evasori ci sono gli sprechi di uno #Stato che non ha più la credibilità per esigere i nostri soldi. L… - Agenzia_Italia : Gli sprechi nella Pa valgono il doppio dell'evasione fiscale - elenabonetti : .@ItaliaViva con @marattin ha presentato un piano di riforma fiscale : 8 mila euro di minimo esente, semplificazion… - Ilconservator : RT @Luca_Gualtieri1: C'è una correlazione tra carico fiscale ed #evasione? - FMarzucchi : @GianfrancoFeeni @matteosalvinimi Per non parlare degli effetti benefici sull'evasione fiscale -

Ultime Notizie dalla rete : Evasione fiscale Evasione fiscale, siamo sempre primi in Europa. E l’inerzia della politica non ha giustificazioni Il Fatto Quotidiano PA, sprechi per 200mld. G. Lepre: "Crociata contro l'evasione per distogliere l'attenzione dalle emorragie interne"

Cifre astronomiche, secondo la CGIA di Mestre addirittura numeri che doppiano il valore dell'evasione fiscale. Un danno ai contribuenti italiani che supera i 200 mld di euro all'anno. Queste le cifre ...

Matteo Renzi: «Chi vota PD vota per alleanza strutturale PD-M5S»

1 Il virologo Palù: «Basta con l'allarmismo, oggi i contagi sono diventati meno gravi» 2 Lotta all'evasione fiscale? Gli sprechi dello Stato valgono il doppio (200 miliardi all'anno) 3 Lenzi: «Così la ...

Cifre astronomiche, secondo la CGIA di Mestre addirittura numeri che doppiano il valore dell'evasione fiscale. Un danno ai contribuenti italiani che supera i 200 mld di euro all'anno. Queste le cifre ...1 Il virologo Palù: «Basta con l'allarmismo, oggi i contagi sono diventati meno gravi» 2 Lotta all'evasione fiscale? Gli sprechi dello Stato valgono il doppio (200 miliardi all'anno) 3 Lenzi: «Così la ...