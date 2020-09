Eurozona, manifattura conferma trend ripresa (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – L’Eurozona conferma la moderata crescita del settore manifatturiero ad agosto, dopo il forte recupero di luglio. Lo conferma l’ultimo report di Markit sui PMI, gli indici sulle aspettative dei direttori acquisti delle aziende manifatturiere. L’indice PMI manifatturiero è stato confermato in calo a 51,7 punti, in linea con la stima preliminare e le attese, rispetto ai 51,8 punti del mese precedente. L’indicatore dello stato di salute del settore manifatturiero, si conferma al di sopra della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque fra recessione ed espansione. A livello nazionale, il PMI in Italia si è portato a 53,1 punti dai 51,9 precedenti, risultando al di sopra dei 52 del consensus. Il PMI della Germania è salito a 52,2 punti ... Leggi su quifinanza

