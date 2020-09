Europa League, lo Shamrock perde un milione contro il Milan... (Di martedì 1 settembre 2020) Va bene la gloria, il prestigio della sfida con il Milan, la possibilità di vedere in azione Ibrahimovic nello stadio costato come un anno del suo stipendio. Ma il sorteggio del secondo turno di ... Leggi su gazzetta

acmilan : ?? Europa League ?? We'll be playing away at @ShamrockRovers in our first Europa League match ?? Il nostro primo av… - AntoVitiello : Europa League, secondo turno di qualificazione: sarà Shamrock Rovers-Milan, si giocherà in Irlanda - DiMarzio : #EuropaLeague, sarà #ShamrockRovers-#Milan - GaetanoPalmiott : @IxEnrico @LucaBizzarri Ma leader di cosa? Mi sembrano gli allenatori di squadre oratoriali che si contendono il CS… - RSolesio : RT @DiMarzio: #Milan, ecco gli avversari in #EuropaLeague se batte lo #Shamrock -