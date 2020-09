ETERNAL LOVE, trama film turco in onda venerdì 3 settembre su Canale 5 (Di martedì 1 settembre 2020) Sembra proprio che i prodotti televisivi turchi si siano guadagnati un posto speciale nel cuore del pubblico di Canale 5. Con il successo inaspettato di tutte le serie trasmesse nei pomeriggi d’estate degli ultimi anni (compresa l’attualissima Daydreamer), l’ammiraglia Mediaset ha deciso di scommettere sulle amatissime storie turche anche nella prima serata.Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di mercoledì 2 settembre 2020Ed ecco che, dopo il buon successo della fiction Come Sorelle e del film tv Bold Pilot, è in arrivo una nuova favola turca intitolata ETERNAL LOVE (in originale Sonsuz Ask) che Canale 5 trasmetterà in prima serata venerdì 4 settembre 2020. Il film narra la storia di Zeynep, una ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #EternalLove Arriva uno splendido film turco d'amore ad allietare la vostra serata di venerdì 3 settembre, ecco le… - Maria14968071 : @Le_Yamanine @QuiMediaset_it @canyaman1989 @dmtzdmr @FARKTRGT @GoldYapim @c_ofcanyaman @MerveEKCD @DemetOficial… - luciaIZV : RT @FiloColace: @AdoroCanYaman @CY_mybreath @QuiMediaset_it Daydreamer è lunedì, venerdì ci sarà Eternal Love, l'eternità in un attimo. Mo… - RosaAnna___ : @Kr81RS @MichelaBarbara @QuiMediaset_it @dmtzdmr @ibrahimcelikkol Eternal love andrà in onda il 4 settembre in prima serata ?? - Unf_Tweet : Eternal Love, il nuovo film turco in arrivo su Canale 5: la trama -

Ultime Notizie dalla rete : ETERNAL LOVE Eternal Love, il nuovo film turco in arrivo su Canale 5: la trama Ultime Notizie Flash Eternal Love, il nuovo film turco in arrivo su Canale 5: la trama

Negli ultimi anni sembra proprio che il pubblico di Mediaset apprezzi sempre di più i prodotti televisivi turchi. Ultimamente, infatti, Canale 5 ci ha abituati a serie come Cherry Season, Day Dreamer ...

Il sax di Roberto Ottaviano mattatore al Ravenna jazz 2020

Questa edizione speciale di uno dei più prestigiosi e antichi festival italiano – Ravenna Jazz 2020 - inserito quest’anno, per le note vicende pandemiche che hanno rovinosamente contribuito ad azzoppa ...

Negli ultimi anni sembra proprio che il pubblico di Mediaset apprezzi sempre di più i prodotti televisivi turchi. Ultimamente, infatti, Canale 5 ci ha abituati a serie come Cherry Season, Day Dreamer ...Questa edizione speciale di uno dei più prestigiosi e antichi festival italiano – Ravenna Jazz 2020 - inserito quest’anno, per le note vicende pandemiche che hanno rovinosamente contribuito ad azzoppa ...