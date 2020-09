Estrema destra e complottisti in piazza contro la 'dittatura sanitaria' del Coronavirus (Di martedì 1 settembre 2020) 'Sei pronto a impegnarti anima e corpo per il 5 settembre 2020 come ultimo atto contro questa tirannia? Sei pronto a difendere il nostro futuro e quello dei nostri bambini con le unghie e con i denti?'... Leggi su today

fanpage : 'In piazza con i militanti di FN troveremo i negazionisti del #COVID19, i sostenitori delle teorie cospirazioniste… - riotta : La filosofia negazionista del virus da #Agamben ai suoi nipoti populisti unifica la destra estrema e quel che resta… - Tg3web : A Berlino, mentre il governo costretto dall'aumento dei casi pensa a nuove restrizioni, tornano in piazza gli anti… - 501_tot : RT @M49liberorso: C’è solo una cosa che permette di sconfiggere la destra estrema, l’UNITÀ delle forze di centro sinistra, smettetela di fa… - heigirlx : un’amica di mamma parla del suo compagno di estrema destra dicendomi “voi avete idee diverse e lui è due generazion… -