Esclusiva: Tutino, oggi incontro tra Napoli e Salernitana (Di martedì 1 settembre 2020) Gennaro Tutino viaggia velocemente verso la Salernitana, in giornata ci sarà un incontro con il Napoli per arrivare alla definizione. C’è il via libera del club azzurro, ora bisogna trovare la completa quadratura. All’interno di un mercato, quello granata, che prevede l’arrivo di tre calciatori dal Genoa (Curado, Calò e Dalmonte) e l’ingaggio di un nuovo portiere (Belec), mentre vanno avanti i discorsi con il Torno per il difensore centrale Buongiorno. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Gennaro Tutino si avvicina a grandi falcate alla Salernitana. Dopo aver accettato il trasferimento anche con la formula del prestito con diritto di riscatto rifiutando le proposte di Pescara, Cosenza, ...

La telenovela Tutino metterà in scena un'altra puntata nella giornata di domani. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il calciatore ha accettato di trasferirsi a Salerno anche con la ...

